Верховний суд США зняв заборону на засіб для швидкісної стрільби з гвинтівок

Адміністрація Трампа заборонила пристрій після того, як його використали під час стрілянини у Лас-Вегасі.

У Сполучених Штатах Верховний суд ухвалив контраверсійне рішення стосовно зняття заборони на засоби для швидкісної стрільби з гвинтівок, яка була запроваджена Білим додом за часів президентства Дональда Трампа.

Як пояснює BBC, йдеться про пристрій, який дозволяє одним рухом пальця та натисканням на гачок випускати з гвинтівки кілька куль з малим інтервалом. З його допомогою можна отримати швидкострільну зброю, не порушуючи заборону на володіння автоматами для цивільного населення.

Рішення адміністрації глави держави про неприпустимість продажу цього пристрою було ухвалене після того, як його використав чоловік, що вбив 70 осіб на концерті у Лас-Вегасі у 2017 році. Проте продавець зі штату Техас оскаржив забоону, і суд став на його бік. Із 9 служителів Феміди шестеро вирішили, що профільне бюро не мало підстав обмежувати доступ населення до подібних "аксесуарів" для зброї.

Представники передвиборчої кампанії Джо Байдена засудили вердикт Верховного суду, заявивши, що "засобам війни не місце на американських вулицях". Натомість у штабі Трампа закликали поважати рішення Феміди - і це зрозуміло: політична доля республіканця нині багато в чому залежить від того, чи визнає найвищий судовий орган за ним право на президентський імунітет.