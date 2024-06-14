В столиці Угорщини Будапешті відкрилася виставка трофейних зразків знищеного та захопленого озброєння та військової техніки російської армії під назвою "Код незламності".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Представлені експонати яскраво демонструють, з якою технікою стикаються українські захисники та чим забезпечений звичайний російський солдат. Виставлено також частини крилатих та балістичних ракет, БПЛА, розвідувальних та ударних дронів тощо", - йдеться в повідомленні.

Основна мета виставки – інформування громадян країн Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та її громадян, конкретних фактів злочинів в ході агресії проти України, порушень правил ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права, морського права, статуту ООН та інших міжнародних зобов’язань, порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях, військових злочинів армії РФ на території України.

Фото: Генштаб ЗСУ Виставка російського озброєння в Будапешті

Представлені зразки також слугують наочним свідченням щодо невибіркового використання різних типів озброєння для завдання ударів, в тому числі по цивільній інфраструктурі України (уламки Shahed-136, Х-101/555, Кинджал) та проти цивільних громадян (касетні суббоєприпаси, ПОМ-2, ПФМ-1, протипіхотні міни та інше).

Фото: Генштаб ЗСУ Виставка російської зброї в Будапешті

"Детальні описи експонатів, наведення їх тактико-технічних характеристик, представлення зразків спорядження та озброєння РФ у знищеному вигляді (в т.ч. трофейні зразки) слугують наочним доказом та сприяють розвінчанню міфів про непереможність (могутність) армії РФ, рівень посередньої якості деяких зразків. Водночас, ця виставка є свідченням надзвичайної хоробрості та професіоналізму Збройних Сил України", - зазначають у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ Виставка російської зброї в Будапешті

Фото: Генштаб ЗСУ Виставка російського озброєння у Будапешті

Виставка проходить у приміщенні Державного самоврядування українців в Угорщині (Budapest, Hajós u. 1, 1065) по 14 червня включно. Наразі її вже відвідали представники посольства, українські та угорські громадяни, військовий аташе в Угорщині зі своїми колегами з інших країн, зокрема із США, Німеччини, Австрії, Польщі, Південної Кореї та ін.

Після завершення, виставка буде переміщена до Німеччини (м. Берлін) і відкриється 27 червня 2024 року у Berlin Story Bunker.