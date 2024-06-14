У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
ГоловнаСвіт

Прем’єр Греції замінить міністрів через невдачу на виборах до Європарламенту

Посади можуть зберегти міністри фінансів та закордонних справ.

Прем’єр Греції замінить міністрів через невдачу на виборах до Європарламенту
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс має намір зробити кадрові перестановки у своєму кабінеті після того, як його правоцентристська партія показала гірші результати, ніж очікувалося, на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Склад нового уряду оголосить речник кабінету міністрів сьогодні о полудні.

Партія Міцотакіса “Нова демократія”, яка очолює Грецію з 2019 року, посіла перше місце на недільних виборах до ЄС з 28,3% голосів, але не досягла мети в 33%, яку Міцотакіс поставив під час своєї передвиборчої кампанії. 

Цифра була значно нижчою за 40%, які його партія отримала на національних виборах у червні 2023 року.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше цього тижня Міцотакіс виключив проведення дострокових виборів, сказавши, що “він продовжить коригувати кроки, щоб показати грецькому народу, що ми врахували його сигнал”.

Урядові джерела повідомили Reuters, що міністр фінансів Костіс Хацідакіс і міністр закордонних справ Джордж Герапетрітіс, ймовірно, збережуть свої посади.

Раніше Міцотакіс пояснив недільне голосування “протестом” проти високої вартості життя, пообіцявши, що його уряд спробує в межах бюджету боротися зі зростанням цін на харчові продукти. Водночас очільник уряду заявив, що зниження податку з продажу не буде.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies