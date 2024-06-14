Прем’єр Греції замінить міністрів через невдачу на виборах до Європарламенту

Посади можуть зберегти міністри фінансів та закордонних справ.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс має намір зробити кадрові перестановки у своєму кабінеті після того, як його правоцентристська партія показала гірші результати, ніж очікувалося, на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Склад нового уряду оголосить речник кабінету міністрів сьогодні о полудні.

Партія Міцотакіса “Нова демократія”, яка очолює Грецію з 2019 року, посіла перше місце на недільних виборах до ЄС з 28,3% голосів, але не досягла мети в 33%, яку Міцотакіс поставив під час своєї передвиборчої кампанії.

Цифра була значно нижчою за 40%, які його партія отримала на національних виборах у червні 2023 року.

Раніше цього тижня Міцотакіс виключив проведення дострокових виборів, сказавши, що “він продовжить коригувати кроки, щоб показати грецькому народу, що ми врахували його сигнал”.

Урядові джерела повідомили Reuters, що міністр фінансів Костіс Хацідакіс і міністр закордонних справ Джордж Герапетрітіс, ймовірно, збережуть свої посади.

Раніше Міцотакіс пояснив недільне голосування “протестом” проти високої вартості життя, пообіцявши, що його уряд спробує в межах бюджету боротися зі зростанням цін на харчові продукти. Водночас очільник уряду заявив, що зниження податку з продажу не буде.