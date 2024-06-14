Хусити атакували українське судно під прапором Палау в Аравійському морі, 1 моряк отримав поранення

У четвер, 13 червня, підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденській затоці (Аравійське море), повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Обидві ракети влучили в торгове судно “Вербена” (ходить під прапором Палау, має українську реєстрацію, використовується Польщею). Це судно нещодавно пришвартувалося в Малайзії та прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами.

Судно повідомило про пошкодження та пожежу на борту. Внаслідок атаки один цивільний моряк отримав важкі поранення. Громадянство моряка не зазначається.

Літак USS Philippine Sea евакуював пораненого моряка для надання медичної допомоги.

“Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Газі, але вони атакують і загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постійна загроза можливості безпечного транзиту регіоном, спричинена хуситами, ускладнює доставку важливої допомоги народу Ємену, а також до Гази. США продовжуватимуть співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал.