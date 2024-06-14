Україна і Нідерланди домовилися про фінансування українських виробників зброї

Нідерланди та Україна домовились про співпрацю щодо фінансової підтримки українських зброярів.

Як йдеться у повідомленні міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, заступник профільного міністра Сергій Боєв та міністр оборони України Рустем Умєров підписали із осільницею міноборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен Заяву про наміри, яка зафіксувала на папері наміри України і Нідерландів створити дієвий механізм фінансової підтримки українських виробників озброєнь.

"Підписання заяви має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості та забезпечити постачання найбільш ефективних озброєнь Силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів", – зазначено у повідомленні міністерства.

Підписанню цього документу передував візит в Україну тижня міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, після якого вона оголосила про виділення 60 мільйонів євро на дрони для України. Зокрема, йдеться про 20 мільйонів на закупівлю FPV-дронів в рамках міжнародної дронової коаліції, 22,5 мільйони євро — на закупівлю безпілотників виробництва ОПК Нідерландів, а а також 17,5 мільйонів — на закупівлю морських дронів українського виробництва.

“Дрони стали геймченджерами у цій війні. Тому для нас важливо залучити якомога більше ресурсів для їх виготовлення та постачання до українського війська. Оборонна промисловість України має значні потужності, які перевищують закупівельні спроможності держбюджету. Тому для нас так важлива підтримка партнерів у вигляді додаткових контрактів. Ми вдячні Королівству Нідерланди за надання цієї підтримки”, – сказав Сергій Боєв.

У міністерстві наголосили, що виділення коштів Нідерландами на закупівлю українських дронів є суттєвим внеском у ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. В рамках проєкту Україна має вже три донати – окрім Нідерландів, Данія виділила 28,5 млн доларів, а Канада – 2,1 млн доларів.

"Очікуємо подібних рішень від інших партнерів. Так, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів. Ці кошти мають бути спрямованими в тому числі на інвестиції у оборонно-промисловий комплекс України", – йдеться у повідомленні.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості DFNC1: US Edition, що проходив у Брюсселі, закликав країни Євросоюзу закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній, щоб швидше передавати його для Сил безпеки і оборони.