Нідерланди виділяють 60 млн євро на безпілотники для України

Нідерланди виділять 60 млн євро на безпілотники для потреб України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що ця сума призначена, серед іншого, для морських безпілотників і FPV-дронів.

Зокрема, 17,5 млн євро призначено на закупівлю морських безпілотників, які успішно працюють у Чорному морі. Оскільки Україна може виробляти цей тип безпілотників, Нідерланди цим фінансовим внеском стимулюють український бізнес.

“Ці високотехнологічні інновації також важливі для Нідерландів. Для спільного галузевого співробітництва та як уроки для наших власних збройних сил”, – сказав Оллонгрен.

Ще 20 млн євро призначені на закупівлю FPV-дронів через міжнародну коаліцію безпілотників, яка була створена на початку цього року.

Решта військової підтримки призначена для двосторонніх поставок безпілотників різних типів.