Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулося 19 боїв, росіяни активізували бойову авіацію

Станом на 19.00 11 червня кількість бойових зіткнень зросла до 87. Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському російські загарбники здійснили ще одну спробу штурму наших позицій – триває бій неподалік села Глибоке. Чотири атаки сьогодні на цей час відбито у районі Вовчанська та того ж Глибокого.

На Куп’янському противник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали невдачі, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджені чотири гармати і чотири автомобілі ворога.

Шість з 19 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді окупанти значно активізували бойову роботу своєї авіації – завдали п’ять авіаударів, по районах населених пунктів Вовче, Олександропіль, Воздвиженка, Євгенівка і Желанне.

На Времівському російські терористи не полишають спроб знизити український оборонний потенціал, а також залякати цивільне населення, – завдали сьогодні чотирьох авіаударів. Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного та Урожайного.

Від початку доби агресор вперто намагається посунути українські підрозділи із займаних позицій на Оріхівському напрямку. Атакував уже шість разів. Отримав жорстку відсіч в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.