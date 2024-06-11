Повідомили про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині, який катував українців

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, який причетний до масових катувань українців на тимчасово захопленій частині Луганщини. Йдеться про Володимира Рудяка, який який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним із перших перейшов на бік ворога.
За даними СБУ, матеріли справи планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Як повідомили у спецслужбі, гауляйтер Пасічник «перепризначив» Рудяка керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору.
За даними слідства, у застінках ув’язнених били спеціальними кийками ПР-73, допоки потерпілі не втрачали свідомість.Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.
Крім того, Рудяк змушував ув’язнених «навприсядки» пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом. У такі способи зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням)", – зазначили у СБУ.
Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.
- У березні затримали двох охоронців російської катівні, яка діяла у Херсоні. Зловмисниками виявились місцеві чоловік та жінка, які на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали загарбників.
- Служба безпеки України у березні запобігла втечі мешканця Херсона, який у період окупації міста охороняв російську катівню.