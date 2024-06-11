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Повідомили про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині, який катував українців

Володимир Рудяк із 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним із перших перейшов на бік ворога.

Повідомили про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині, який катував українців
​Володимир Рудяк
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, який причетний до масових катувань українців на тимчасово захопленій частині Луганщини. Йдеться про Володимира Рудяка, який який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним із перших перейшов на бік ворога.

За даними СБУ, матеріли справи планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Як повідомили у  спецслужбі, гауляйтер Пасічник «перепризначив» Рудяка керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору.

За даними слідства, у застінках ув’язнених били спеціальними кийками ПР-73, допоки потерпілі не втрачали свідомість.Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.

Крім того, Рудяк змушував ув’язнених «навприсядки» пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом. У такі способи зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням)", – зазначили у СБУ. 

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.

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