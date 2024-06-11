Президентка Молдови підписала закон, який розширює положення про держзраду у країні

Проєвропейська президентка Молдови Мая Санду підписала закон про зміни до кримінального кодексу, які розширюють положення про державну зраду, пише Reuters.

Поправки минулого тижня схвалив парламент, де домінує партія “Дія та Солідарність” Санду. Метою нововведень є боротьба з організованими злочинними групами, які прагнуть дестабілізувати колишню радянську державу.

Зміни поширюються на положення про державну зраду в мирний час, які раніше обмежувалися воєнним станом, подовжують терміни ув'язнення та скасовують вимогу про те, що дії повинні завдавати прямої шкоди державі. Вони також створюють нову категорію злочинів за допомогу іноземній державі.

Опоненти закону кажуть, що він можуть підірвати свободу слова та роботу журналістів напередодні жовтневих президентських виборів і референдуму про вступ до Європейського Союзу.

Amnesty International у травні закликала Санду не підписувати закон. “Розширене визначення державної зради є розпливчастим і відкрите для зловживань, що становить особливу загрозу праву на свободу вираження поглядів. Це нове визначення державної зради може бути використане для боротьби з політичними інакомислячими та критиками як протидія зловмисному іноземному впливу”, ‒ заявив виконавчий директор організації у Молдові В’ячеслав Тофан.