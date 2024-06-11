Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ГоловнаСвіт

У посольстві США підтвердили, що "Азов" має право отримувати американську зброю

12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США.

У посольстві США підтвердили, що "Азов" має право отримувати американську зброю
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці «Азову» систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у США та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. «Азов» стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - наголосили військові.

  • Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Джо Байдена зняла заборону на використання своєї зброї бригадою "Азов".
  • Нещодавно видання Politico також писало, що президент США таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ лише на кордоні з Харківською областю. Згодом Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю вглиб російської території. Йдеться про "удари на 200 миль углиб Росії". Також Києві заборонено бити по Москві та Кремлю.
  • Коментуючи слова Байдена, радник з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що надати такий дозвіл з боку президента США було "здоровим глуздом". Він зазначив, що завдяки цьому "імпульс російської операції на Харківщині зупинився".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies