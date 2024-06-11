У посольстві США підтвердили, що "Азов" має право отримувати американську зброю

Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від у сфері безпеки.

Про це повідомила пресслужба "Азову".

"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці «Азову» систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у США та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. «Азов» стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - наголосили військові.

