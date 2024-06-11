У посольстві США підтвердили, що "Азов" має право отримувати американську зброю

Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від у сфері безпеки.
Про це повідомила пресслужба "Азову".
"Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці «Азову» систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у США та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про «Азов», котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.
"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. «Азов» стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - наголосили військові.
- Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Джо Байдена зняла заборону на використання своєї зброї бригадою "Азов".
- Нещодавно видання Politico також писало, що президент США таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ лише на кордоні з Харківською областю. Згодом Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю вглиб російської території. Йдеться про "удари на 200 миль углиб Росії". Також Києві заборонено бити по Москві та Кремлю.
- Коментуючи слова Байдена, радник з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що надати такий дозвіл з боку президента США було "здоровим глуздом". Він зазначив, що завдяки цьому "імпульс російської операції на Харківщині зупинився".