Прем'єр-міністр Бельгії офіційно пішов у відставку

Александр де Кроо взяв на себе відповідальність за провал на парламентських виборах.

Очільник уряду Бельгії Александр де Кроо офіційно подав королю Філіпу клопотання про відставку, яке той задовольнив. До обрання нового прем'єра політик продовжуватиме виконувати свої обов'язки.

Як написав сам де Кроо у мережі X, рішення пов'язане з розчаруванням від результатів виборів, відповідальність за провал на яких він бере на себе.

У неділю бельгійці голосували не лише за своїх представників у Європарламенті, але й обирали новий склад внутрішньодержавного законодавчого органу. Партія де Кроо Open VLD зазнала нищівної поразки, посівши лише дев'яте місце з 6% голосів. Перемогу ж здобули консерватори з партії N-VA.