​Громадяни Словенії підтримали часткову легалізацію канабісу

На консультативному референдумі, який відбувся у Словенії 9 червня, більшість громадян підтримала часткову легалізацію канабісу та.

Про це повідомляє RTV Slovenija.

У громадян Словенії поцікавилися думкою щодо легалізації канабісу в медичних цілях і для особистого використання. За перший варіант проголосували понад 66% тих, хто голосував, а за другий – більше ніж 51,5%.

Явка склала майже 40%.

Крім того, майже 55% відповіли ствердно на питання "Чи підтримуєте ви ухвалення закону, що регулює право на добровільну допомогу в кінці життя?" Проти цього проголосували понад 45%.

Явка виборців на цьому голосуванні склала понад 40%.

На користь евтаназії виступала лівоцентристська коаліція Словенії, в той час як проти була консервативна опозиція.

Прем’єр Словаччини Роберт Голоб зазначив, що перші законодавчі ініціативи можуть бути готові до кінця року.