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​Громадяни Словенії підтримали часткову легалізацію канабісу

Також словенці висловились за підтримку евтаназії.

​Громадяни Словенії підтримали часткову легалізацію канабісу
​Громадяни Словенії підтримали часткову легалізацію канабісу
Фото: Уряд Словенії

На консультативному референдумі, який відбувся у Словенії 9 червня, більшість громадян підтримала часткову легалізацію канабісу та.

Про це повідомляє RTV Slovenija.

У громадян Словенії поцікавилися думкою щодо легалізації канабісу в медичних цілях і для особистого використання. За перший варіант проголосували понад 66% тих, хто голосував, а за другий – більше ніж 51,5%. 

Явка склала майже 40%.

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Крім того, майже 55% відповіли ствердно на питання "Чи підтримуєте ви ухвалення закону, що регулює право на добровільну допомогу в кінці життя?" Проти цього проголосували понад 45%.

Явка виборців на цьому голосуванні склала понад 40%.

На користь евтаназії виступала лівоцентристська коаліція Словенії, в той час як проти була консервативна опозиція.

Прем’єр Словаччини Роберт Голоб зазначив, що перші законодавчі ініціативи можуть бути готові до кінця року.

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