У Польщі на виборах до Європарламенту перемогла партія Туска

"Громадянська коаліція" перемогла на виборах до Європарламенту, отримавши 21 "місце" у Брюсселі.

Польща голосує на виборах до Європарламенту

Національна виборча комісія Польщі вже відзвітувала про стовідсотковий підрахунок голосів на виборах до Європарламенту. Перемогла партія "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

Про це пише RMF24.

Після підрахунку голосів у всіх округах результати виборів до Європарламенту такі: Громадянська коаліція – 37,06 відсотка, ПіС – 36,16 відсотка, Конфедерація – 12,08 відсотка, Тшеча Дрога – 6,91 відсотка, Ліві – 6,3 відсотка.

Явка склала 40,65 відсотка. Національна виборча комісія завершила підготовку результатів виборів до Європарламенту за півтора десятка годин.

Під час недільного голосування поляки обрали 53 євродепутатів.

Громадянська коаліція перемогла на виборах до Європарламенту, отримавши 21 місце. Право і справедливість має їх – 20, Конфедерація – 6, Третій шлях (PSL і Польща 2050) – 3 і Ліві – 3.