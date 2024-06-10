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У Польщі на виборах до Європарламенту перемогла партія Туска

"Громадянська коаліція" перемогла на виборах до Європарламенту, отримавши 21 "місце" у Брюсселі. 

У Польщі на виборах до Європарламенту перемогла партія Туска
Польща голосує на виборах до Європарламенту
Фото: EPA/UPG

Національна виборча комісія Польщі вже відзвітувала про стовідсотковий підрахунок голосів на виборах до Європарламенту. Перемогла партія "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

Про це пише RMF24.

Після підрахунку голосів у всіх округах результати виборів до Європарламенту такі: Громадянська коаліція – 37,06 відсотка, ПіС – 36,16 відсотка, Конфедерація – 12,08 відсотка, Тшеча Дрога – 6,91 відсотка, Ліві – 6,3 відсотка. 

Явка склала 40,65 відсотка. Національна виборча комісія завершила підготовку результатів виборів до Європарламенту за півтора десятка годин. 

Під час недільного голосування поляки обрали 53 євродепутатів.

Громадянська коаліція перемогла на виборах до Європарламенту, отримавши 21 місце. Право і справедливість має їх – 20, Конфедерація – 6, Третій шлях (PSL і Польща 2050) – 3 і Ліві – 3. 

  • Станом на ранок 10 червня Європейська народна партія, за попередніми даними, лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу ЄП.
  • Європейська народна партія (EPP) матиме 184 місця зі 720. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.
  • Вибори до Європарламенту офіційно розпочалися 6 червня і тривали до 9 червня. Естонія розпочала голосування ще раніше, з понеділка. 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку мали обрати 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії. У виборах беруть участь політики з приблизно 200 партій зі всієї Європи. 
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