Євродепутатом від Кіпру обрали 24-річного блогера, який "не має жодного уявлення про політику"

Балотуючись, Фідіас Панайоту говорив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в Європарламенті – одне із шести, на які претендує країна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська "Демократичне об'єднання" (DISY) і комуністична "Прогресивна партія трудового народу" (AKEL) – за прогнозами, отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою. Оголошуючи про свою кандидатуру, блогер зізнався, що "не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але готовий вчитися".

"Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!", – пояснював він.

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі у YouTube, відколи він почав публікувати публікації в 2019 році. Він став популярним, коли оголосив про "місію" обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося.