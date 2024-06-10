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Євродепутатом від Кіпру обрали 24-річного блогера, який "не має жодного уявлення про політику"

Балотуючись, Фідіас Панайоту говорив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Євродепутатом від Кіпру обрали 24-річного блогера, який "не має жодного уявлення про політику"
вибори до Європарламенту
Фото: EPA/UPG

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в Європарламенті – одне із шести, на які претендує країна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська "Демократичне об'єднання" (DISY) і комуністична "Прогресивна партія трудового народу" (AKEL) – за прогнозами, отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою. Оголошуючи про свою кандидатуру, блогер зізнався, що "не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але готовий вчитися".

"Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!", – пояснював він.

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі у YouTube, відколи він почав публікувати публікації в 2019 році. Він став популярним, коли оголосив про "місію" обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося. 

  • Вибори до Європарламенту офіційно розпочалися 6 червня і тривали до 9 червня. Естонія розпочала голосування ще раніше, з понеділка. 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку мали обрати 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. Це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, які були в парламенті до Brexit ‒ виходу з блоку Великої Британії. У виборах беруть участь політики з приблизно 200 партій зі всієї Європи. 
  • За попередніми даними, Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу ЄП. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.
  • Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині (французький президент Еммануель Макрон учора, дізнавшись попередні результати виборі, розпустив парламент)..
  • Третє місце поки що посідає центритсьска "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58. 
  • Оскільки в Європарламенті знову формуватиметься центристська коаліція, Урсула фон дер Ляєн, яка наразі є президенткою Єврокомісії, претендуватиме на цю посаду знову. 
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