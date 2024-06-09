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США і Франція домовилися про спільні зусилля щодо передачі прибутку від заморожених активів РФ на потреби України

Макрон і Байден працюватимуть у цьому питанні з партнерами по ЄС і G7.

США і Франція домовилися про спільні зусилля щодо передачі прибутку від заморожених активів РФ на потреби України
Зустріч Джо Байден та Еммануеля Макрона у Франції 8 червня 2024 року
Фото: Х/ Emmanuel Macron

Президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон домовилися про співпрацю в питанні передачі заморожених російських активів на потреби України.

Про це йдеться у французько-американській дорожній карті, сформованій за підсумками зустрічі Байдена і Макрона у Франції і оприлюдненій на сайті Білого дому.

Лідери обох держав обговорили питання збільшення підтримки Києва. 

"На карту в цій війні поставлено євроатлантичну безпеку в цілому. Франція і США є співголовами артилерійської коаліції у Контактній групі з оборони України та мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на нинішньому етапі та у довгостроковій перспективі. Франція і Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії", - йдеться в домовленостях.

Байден і Макрон, відповідно до документа, зобов'язуються підтримувати зусилля всередині Європейського Союзу та "Великої сімки" щодо залучення прибутків від знерухомлених російських активів на користь України відповідно до міжнародного права, національних правових систем та процесів увалення рішень.

  • Саміт "Групи семи" відбудеться 13-14 червня в Італії. Однією з ключових тем буде Україна.
  • Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона наразі проводить активну роботу над тим, щоб під час червневого саміту Групи семи в Італії були ухвалені амбітні рішення щодо використання заморожених російських активів. Міністр упевнений, що для використання заморожених росактивів Україною є всі міжнародно-правові підстави і партнери з часом все ж ухвалять це рішення.
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