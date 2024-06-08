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Кулеба: Україна активно працює над тим, щоб на Саміті G7 прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

Наразі є всі міжнародно-правові підстави для рішення щодо використання заморожених російських активів Україною.

Кулеба: Україна активно працює над тим, щоб на Саміті G7 прийняли рішення щодо заморожених активів РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що для використання заморожених російських активів Україною є всі міжнародно-правові підстави і партнери з часом все ж ухвалять це рішення.

Про це Дмитро Кулеба розповів під час інтерв’ю для Укрінформу.

Очільник МЗС запевнив, що українська сторона наразі проводить активну роботу над тим, щоб під час червневого саміту Групи семи в Італії були ухвалені амбітні рішення щодо використання заморожених російських активів.

"Ми розуміємо занепокоєння партнерів щодо наслідків цього кроку. Але вважаємо, що всі міжнародно-правові підстави до використання не лише прибутків, а й самих активів в інтересах України є. Міжнародне право достатньо чітко їх визначає", — зазначив Кулеба.

Міністр додав, що занепокоєння щодо  стабільності резервних валют чи дотримання принципу верховенства права значно перебільшені.

"Навпаки, такий крок продемонструє всім потенційним агресорам, що за напад на іншу країну доведеться платити. Важливо, що рішення створить прецедент на майбутнє", — наголосив очільник МЗС.

Українські партнери поступово наближаються до цого рішення, а саме, вже зроблено значні кроки щодо використання на користь України прибутків від заморожених російських активів.

Як зазначив міністр, Естонія нещодавно ухвалила законодавство, яке "де-юре дозволяє використання заморожених активів".

"Я вдячний естонським партнерам за те, що вони мають сміливість створювати прецеденти. Працюємо над тим, щоб інші партнери також робили амбітні кроки. Їх рано чи пізно доведеться ухвалювати", — додав міністр.

  • 13-14 червня в Італії пройде саміт лідерів G7, на якому йтиметься, зокрема, і про Україну.
  • Учасники саміту розвиватимуть зусилля щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги нашій державі, а також дії щодо продовження покарання РФ і тих, хто підтримує її агресію.
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. 
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