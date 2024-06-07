За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у день отримання підозри за допомогу ухилянтам

Екснардепка Ірина Сисоєнко, яка 7 червня отримала підозру у "заробітку" на ухилянтах, уже вільна - за неї того ж дня внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч гривень, передає "Суспільне".

Суд обрав Сисоєнко "запобіжку" в організації схеми ухилення від мобілізації - ідеться про тримання під вартою з альтернативою застави. Речниця Київської міської прокуратури повідомила, що гроші уже внесли.

Крім колишньої народної депутатки, запобіжні заходи суд обрав іще двом фігурантам, а щодо інших підозрюваних питання наразі вирішується.

Подробиці справи Сисоєнко