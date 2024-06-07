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За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у день отримання підозри за допомогу ухилянтам

Йдеться понад 900 тисяч гривень.

За екснардепку Сисоєнко внесли заставу у день отримання підозри за допомогу ухилянтам
Затримання екснардепки, яка допомагала ухилянтам

Екснардепка Ірина Сисоєнко, яка 7 червня отримала підозру у "заробітку" на ухилянтах, уже вільна - за неї того ж дня внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч гривень, передає "Суспільне".

Суд обрав Сисоєнко "запобіжку" в організації схеми ухилення від мобілізації - ідеться про тримання під вартою з альтернативою застави. Речниця Київської міської прокуратури повідомила, що гроші уже внесли.

Крім колишньої народної депутатки, запобіжні заходи суд обрав іще двом фігурантам, а щодо інших підозрюваних питання наразі вирішується.

Подробиці справи Сисоєнко

  • Ексдепутатка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.
  • За даними слідства, вона організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.
  • Щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тис. доларів. Кошти розподіляли між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.
  • Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.
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