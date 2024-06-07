Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаПолітика

Латвія збільшила квоту на реабілітацію поранених українських військових

Латвія також надала у Україні  67 автомобілів швидкої допомоги, які вже виконують завданя.

Латвія збільшила квоту на реабілітацію поранених українських військових
Олена Кондратюк із із міністром охорони здоровʼя Латвійської Республіки Хосамсом Абу Мері.
Фото: Олена Кондратюк

Латвія збільшила квоту на реабілітацію поранених українських військових на 50 осіб, також надала Україні карети "швидкої" і продовжує навчати українських медпрацівників та нейрохірургів. 

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк за результатами зустрічі із латвійською делегацією на чолі із міністром охорони здоровʼя Латвійської Республіки Хосамсом Абу Мері.

За словами Кондратюк, ця зустріч є продовженням її попереднього візиту до Латвії.

"Подякувала пану Міністру за провідну роль у наданні можливостей реабілітації для українських поранених військових. Таку реабілітацію з початку повномасштабного вторгнення пройшли вже 320 осіб. Пан Міністр також повідомив, що цьогорічну квоту в 150 пацієнтів на рік збільшено до 200" – наголосила віцеспікерка. 

Також додала, що національний центр Вайвері, на базі якого проходить реабілітація українських пацієнтів, є брендом з цього профілю у світі. 

"Латвія також надала у Україні  67 автомобілів швидкої допомоги і вони вже виконують свої завдання там, де найбільше потрібні. Та продовжує курси навчань для наших медичних працівників, нейрохірургів. Наша співпраця продовжується", – додала Кондратюк. 

У тарвні глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України. Вона подолала 21 кілометр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies