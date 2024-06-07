Латвія також надала у Україні 67 автомобілів швидкої допомоги, які вже виконують завданя.

Латвія збільшила квоту на реабілітацію поранених українських військових на 50 осіб, також надала Україні карети "швидкої" і продовжує навчати українських медпрацівників та нейрохірургів.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк за результатами зустрічі із латвійською делегацією на чолі із міністром охорони здоровʼя Латвійської Республіки Хосамсом Абу Мері.

За словами Кондратюк, ця зустріч є продовженням її попереднього візиту до Латвії.

"Подякувала пану Міністру за провідну роль у наданні можливостей реабілітації для українських поранених військових. Таку реабілітацію з початку повномасштабного вторгнення пройшли вже 320 осіб. Пан Міністр також повідомив, що цьогорічну квоту в 150 пацієнтів на рік збільшено до 200" – наголосила віцеспікерка.

Також додала, що національний центр Вайвері, на базі якого проходить реабілітація українських пацієнтів, є брендом з цього профілю у світі.

"Латвія також надала у Україні 67 автомобілів швидкої допомоги і вони вже виконують свої завдання там, де найбільше потрібні. Та продовжує курси навчань для наших медичних працівників, нейрохірургів. Наша співпраця продовжується", – додала Кондратюк.

У тарвні глава МЗС Латвії пробігла напівмарафон ради збору грошей на дрони для України. Вона подолала 21 кілометр.