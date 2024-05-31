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Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців

Завдяки єдиному реабілітаційному простору міноборони тестуватиме зручну систему реабілітації для військових.

Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців
Фото: EPA/UPG

Основним завданням пілотного проєкту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова під час установчої наради міжвідомчої робочої групи.

«Створення єдиного реабілітаційного простору – глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації» — наголосила Наталія Калмикова.

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