Міноборони розпочало пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців

Основним завданням пілотного проєкту є створення ефективного реабілітаційного простору за участі цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова під час установчої наради міжвідомчої робочої групи.

«Створення єдиного реабілітаційного простору – глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. В найближчий час ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації» — наголосила Наталія Калмикова.