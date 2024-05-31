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​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців

Начальнику фінансово-економічної служби повідомлено про підозру в недбалості. Обвинувальний акт щодо бухгалтера уже скеровано до суду.

​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців
Фото: ДБР

Повідомлено про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Влітку 2023 бухгалтер протягом двох місяців вказував у документах щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера обвинувальний акт уже скеровано до суду. Також для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Начальнику фінансово-економічної служби повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше ДБР викрило на Донеччині правоохоронців, які безпідставно нарахували підлеглим 2,6 млн грн "бойових".

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