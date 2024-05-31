Від удару по центру Херсона була поранена жінка.

На Херсонщині за минулу добу від російських обстрілів загинула людина. Сьогодні вранці ворог вдарив по центру Херсона, поранивши жінку.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, виправну установу, газопровід та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула.

Зранку російські окупанти атакували центральну частину Херсона.

Внаслідок обстрілу травми отримала 65-річна жінка.

Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Нині їй надають меддопомогу.

Також через ворожі удари пошкоджено тролейбусну мережу.

Уночі сили ППО збили 4 "шахеди" в трьох областях і "Іскандер" на Київщині. Ворог також атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.