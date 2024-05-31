Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 507 650 військових.
Про ц повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб
- танків ‒ 7728 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22)
- артилерійських систем – 13140 (+39)
- РСЗВ – 1088 (+0)
- засоби ППО ‒ 815 (+0)
- літаків – 357 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55)
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7)
- кораблі / катери ‒ 27 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, станом на 22:30 30 травня на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.