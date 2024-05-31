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Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів за добу

Загалом Росія вже втратила в Україні 507 650 військових.

Сили оборони ліквідували 1390 російських окупантів за добу
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 507 650 військових.

Про ц повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб
  • танків ‒ 7728 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22) 
  • артилерійських систем –  13140 (+39) 
  • РСЗВ – 1088 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) 
  • літаків – 357 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55)
  • крилаті ракети ‒ 2229 (+7)
  • кораблі / катери  ‒ 27 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56) 
  • спеціальна техніка ‒ 2164 (+11).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, станом на 22:30 30 травня на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.

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