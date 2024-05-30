Головне за четвер, 30 травня: бої на Курахівському і Покровському напрямках, ураження чотирьох "Тунців"

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили кількість уражених у Криму ворожих катерів в ніч на 30 травня.

Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери «Тунєц» – 2 з них знищено.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу", – йдеться у повідомленні розвідки.

Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».

У ГУР додали, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Станом на 19.00 30 травня зафіксувано 84 бойові зіткнення, із них половина – на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають відсіч ворогу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Покровському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 21 спробу прорвати рубежі нашої оборони. Бойові зіткнення тривали у районі Сокола (на двох ділянках), Новоолександрівки та Прогресу. По Олександрополю окупанти били п’ятьма КАБами, ще одну таку бомбу задіяли для бомбардування Нью-Йорка на Донеччині. Уманське і Новоселівка зазнали атак некерованими авіаційними ракетами – 12 та 11 відповідно.

На Курахівському в районі міста Красногорівка українські воїни відбивали чотири штурмові дії противника. Загалом росіяни здійснили 21 атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 травня – в новині.

Генштаб також повідомив, що вночі 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку росіяни активно використовували для забезпечення ворожого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

"Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників", - підкреслили у Генштабі.

У результаті успішної атаки є суттєві пошкодження двох поромів, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину і заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - підкреслив Генштаб ЗСУ.

Медійна ініціатива за права людини повідомила про 32 українських медійників, яких незаконно утримує Росія.

Як ідеться на сайті МІПЛ, серед них є ті, кого викрали ще 10 років тому, у 2014 році після анексії Криму. Також непоодинокі випадки викрадення зафіксовані й щодо тих медійників під час повномасштабного вторгнення РФ.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк зазначила, що постанова Верховної Ради про забезпечення звільнення та повернення в Україну полонених і незаконно утримуваних журналістів стане вагомим юридичним аргументом на майбутній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи. "Це дуже важливо для міжнародного лобіювання. Наступного місяця у ПАРЄ буде велике засідання, де ми порушимо це питання", - сказала Романюк.

Очільниця ІМІ підкреслила, що існує кілька десятків непублічних кейсів викрадення і утримання Росією українських журналістів, які Інститут масової інформації поки зберігає в секреті з міркувань безпеки. Наразі ІМІ веде з цього приводу координацію з українськими правоохоронними органами.

Докладніше – в новині.

Уряд ухвалив рішення, згідно із яким для отримання українського громадянства необхідно буде скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

У МОН наголосили, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, тому наразі ухвалено лише принципове рішення.

Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, але детальний алгоритм опублікують згодом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!