На Миколаївщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У Снігурівській громаді Миколаївської області цивільний підірвався на протипіхотній міні.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

"31 травня у лісосмузі за 5 кілометрів від села Новокондакове місцевий мешканець підірвався на протипіхотній міні, яку залишили окупанти на відкритій території. Чоловік отримав травматичну ампутацію лівої кінцівки, ВОСП нижніх кінцівок, рвано-забійну рану правого стегна, садна правого передпліччя", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

Посадовець закликав жителів Снігурівської громади триматись подалі від полезахисних лісосмуг та уникати відкритих територій, де велися активні бойові дії, через велику забрудненість вибухонебезпечними предметами.