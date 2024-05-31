«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
ГоловнаКультура

Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену росіянами друкарню "Фактор-Друк" у Харкові

У планах друкарні якнайшвидше запустити друк шкільних підручників.

Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену росіянами друкарню "Фактор-Друк" у Харкові
Юлія Свириденко під час панелі у ході Книжкового арсеналу
Фото: Економічна правда

Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук знищеній росіянами харківській друкарні "Фактор-Друк".

Про це Баффет і віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у межах Книжкового арсеналу, пише "Економічна правда".

Юлія Свириденко наголосила на тому, що уряд визначає книгодрук як сферу, яку ми "хочемо та будемо" підтримувати, проте лише цього недостатньо для повноцінного відновлення виробництва. Віцепрем’єрка додала, що міністерство надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

"Крім грантової підтримки на відновлення обладнання ми звернулися до Говарда Баффета, і він взяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення", – розповіла Свириденко.

У своєму відеозверненні Говард Баффет зазначив, що вони розмовляли із засновником і президентом групи компаній "Фактор" Сергієм Політучим і фонд Баффета допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк шкільних підручників напередодні навчального року.

"Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко. Ми з нетерпіння чекаємо на роботу з Сергієм та роботу у Харкові.", – заявив Баффет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies