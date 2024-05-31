Фонд Говарда Баффета допоможе відновити знищену росіянами друкарню "Фактор-Друк" у Харкові

Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук знищеній росіянами харківській друкарні "Фактор-Друк".

Про це Баффет і віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у межах Книжкового арсеналу, пише "Економічна правда".

Юлія Свириденко наголосила на тому, що уряд визначає книгодрук як сферу, яку ми "хочемо та будемо" підтримувати, проте лише цього недостатньо для повноцінного відновлення виробництва. Віцепрем’єрка додала, що міністерство надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

"Крім грантової підтримки на відновлення обладнання ми звернулися до Говарда Баффета, і він взяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення", – розповіла Свириденко.

У своєму відеозверненні Говард Баффет зазначив, що вони розмовляли із засновником і президентом групи компаній "Фактор" Сергієм Політучим і фонд Баффета допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк шкільних підручників напередодні навчального року.

"Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко. Ми з нетерпіння чекаємо на роботу з Сергієм та роботу у Харкові.", – заявив Баффет.