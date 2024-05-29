Волинський весільний обряд "Читання корони" внесли до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України

Весільний обряд "Читання корони", що побутує на території Волині, внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, повідомляє “Суспільне Культура” із посиланням на відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 травня 2024 року.

Як розповіла в коментарі “Суспільному” керівниця обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнова, весільний обряд "Читання корони" подавали на розгляд комісії два роки тому.

"Ми його доопрацювали та описували, і лише тоді Мінкульт затвердив його в переліку нематеріальної культурної спадщини України", – каже Любов Рожнова.

Обряд "Читання корони" побутує на теренах Волинської області.

"Читання корони" – весільний обряд під час якого дружба нареченого читає обрядовий текст, який називається "короною". Після кожного куплету дружба промовляє до музикантів: "Прошу грати", а наречена кланяється. Тексти весільних корон можуть бути різними та часто жартівливими. Після того, як дружба прочитає весільну корону, то має побити на щастя тарілку.

Нагадаємо, у лютому Мінкультри додало 4 елементи до переліку нематеріальної культурної спадщини України: традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині; традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині; кавова традиція кримських татар; агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.