Британський музей підозрює свого куратора в викраденні і продажі понад 1000 цінних предметів

ФБР розслідує продаж сотень цінностей з Британського музею. Ймовірно, їх продавали громадян США, пише BBC.
Торік Британський музей повідомив про викрадення і пошкодження стародавніх дорогоцінних каменів, ювелірних виробів та інших предметів з його колекції. Йдеться про 1500 експонатів, але частину з низ вдалося повернути.
626 експонатів відшукали й повернули музею, ще 100 знайшли, але поки не передали. Відомо, що 268 експонатів були продані колекціонеру в Вашингтоні – музею вже вдалося їх отримати.
Більшість викрадених коштовностей не була каталогізована, тож музей все ще шукає способи довести, що вони походять з його колекцій.
В крадіжках і продажі цінностей установа звинувачує свого старшого куратора Пітера Хіггса. Музей вважає, що він близько десяти років крав і продав на eBay артефакти – переважно ті, які ще не були зареєстровані.
Музей заявив, що доктор Хіггс збагатів на цьому приблизно на 100 000 фунтів стерлінгів. Сам Хіггс відкидає звинувачення.
- Британський музей – один із найбільших у світі і провідний музей в Лондоні, перший національний публічний музей світу. Заснований 1753 року, відкритий 1759. Деякі колекції можна переглянути онлайн.
- 17 травня музей повідомив про повернення 268 викрадених об'єктів, а загалом їх віднайшли вже 268. Окрім викрадених, були й пошкоджені експонати. З 350 предметів видалили золото.