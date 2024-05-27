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Британський музей підозрює свого куратора в викраденні і продажі понад 1000 цінних предметів

Куратор відкидає звинувачення. 

Британський музей підозрює свого куратора в викраденні і продажі понад 1000 цінних предметів
Фото: BBC

ФБР розслідує продаж сотень цінностей з Британського музею. Ймовірно, їх продавали громадян США, пише BBC.

Торік Британський музей повідомив про викрадення і пошкодження стародавніх дорогоцінних каменів, ювелірних виробів та інших предметів з його колекції. Йдеться про 1500 експонатів, але частину з низ вдалося повернути.

626 експонатів відшукали й повернули музею, ще 100 знайшли, але поки не передали. Відомо, що 268 експонатів були продані колекціонеру в Вашингтоні – музею вже вдалося їх отримати.

Більшість викрадених коштовностей не була каталогізована, тож музей все ще шукає способи довести, що вони походять з його колекцій. 

В крадіжках і продажі цінностей установа звинувачує свого старшого куратора Пітера Хіггса. Музей вважає, що він близько десяти років крав і продав на eBay артефакти – переважно ті, які ще не були зареєстровані. 

Музей заявив, що доктор Хіггс збагатів на цьому приблизно на 100 000 фунтів стерлінгів. Сам Хіггс відкидає звинувачення. 

  • Британський музей – один із найбільших у світі і провідний музей в Лондоні, перший національний публічний музей світу. Заснований 1753 року, відкритий 1759. Деякі колекції можна переглянути онлайн.
  • 17 травня музей повідомив про повернення 268 викрадених об'єктів, а загалом їх віднайшли вже 268. Окрім викрадених, були й пошкоджені експонати. З 350 предметів видалили золото.
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