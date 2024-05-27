Британський музей підозрює свого куратора в викраденні і продажі понад 1000 цінних предметів

ФБР розслідує продаж сотень цінностей з Британського музею. Ймовірно, їх продавали громадян США, пише BBC.

Торік Британський музей повідомив про викрадення і пошкодження стародавніх дорогоцінних каменів, ювелірних виробів та інших предметів з його колекції. Йдеться про 1500 експонатів, але частину з низ вдалося повернути.

626 експонатів відшукали й повернули музею, ще 100 знайшли, але поки не передали. Відомо, що 268 експонатів були продані колекціонеру в Вашингтоні – музею вже вдалося їх отримати.

Більшість викрадених коштовностей не була каталогізована, тож музей все ще шукає способи довести, що вони походять з його колекцій.

В крадіжках і продажі цінностей установа звинувачує свого старшого куратора Пітера Хіггса. Музей вважає, що він близько десяти років крав і продав на eBay артефакти – переважно ті, які ще не були зареєстровані.

Музей заявив, що доктор Хіггс збагатів на цьому приблизно на 100 000 фунтів стерлінгів. Сам Хіггс відкидає звинувачення.