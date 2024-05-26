Армія РФ провалила плани Путіна щодо наступу у Харківській області, — британська розвідка

Окупантам не вдалося створити "буферну зону" на півночі Харківщини.

Російська армія не досягла результативності у планах Путіна створити "буферну зону" на півночі Харківської області завдяки опору українських сил.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

У розвідці Сполученого Королівства зазначають, що у Харківській області армія РФ продовжує наступ на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Однак, за даними британської розвідки, росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області і намагаються встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську.

На Лук’янському напрямку російські війська продовжують атакувати в напрямку села Липці, але, за даними Генштабу України, станом на вечір 22 травня 2024 року значних успіхів не досягли.

17 травня Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.

"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором", — заявили у розвідці.