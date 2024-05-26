В Ізраїлі розпочато розслідування через відео резервіста зі загрозою заколоту

В Ізраїлі військова поліція допитує військовослужбовця, який записав відео із твердженнями, що армія не послухає наказів міністра оборони та голови генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, якщо вони не вестимуть до “повної перемоги” над угрупованням ХАМАС.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На відео резервіст у масці на обличчі та зі зброєю в руках каже, що армія підкорятиметься лише прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Він також закликав до відставки міністра оборони Йоава Галланта.
Ізраїльські ЗМІ характеризують виступ як “заклик до заколоту”. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що військова прокуратура розпочала кримінальне розслідування.
Відео першим опублікував правий журналіст Їнон Магал. ЗМІ звернули увагу, що у соцмережах його перепостив син прем'єр-міністра Нетаньягу.
Відео записано у формі звернення до Нетаньягу. Військовий, ім'я якого не називається, стверджує, що “100 тисяч резервістів” готові померти, щоб здобути перемогу у Cмузі Гази. Як випливає із його слів, він виступає за повний контроль Ізраїлю над анклавом.
- Операція Ізраїлю у Смузі Гази триває вже понад пів року. В уряді країни, як і раніше, немає єдиної точки зору щодо повоєнного устрою анклаву. У центрі дискусій питання про те, чи можлива передача контролю над сектором структурам Палестинської автономії.
- Напередодні в Ізраїлі знову пройшли масові демонстрації із закликами укласти угоду про звільнення заручників ‒ навіть в обмін на припинення вогню. Нетаньягу раніше заявляв, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей повністю знищити ХАМАС у Смузі Гази.
- 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази. Суд вказав на “безпосередній ризик” для палестинців внаслідок продовження операції Ізраїлю у Смузі Гази.