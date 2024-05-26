В Ізраїлі розпочато розслідування через відео резервіста зі загрозою заколоту

Військовий заявив, що армія не послухає наказів міністра оборони, якщо вони не вестимуть до “повної перемоги” над ХАМАСом.

В Ізраїлі військова поліція допитує військовослужбовця, який записав відео із твердженнями, що армія не послухає наказів міністра оборони та голови генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, якщо вони не вестимуть до “повної перемоги” над угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На відео резервіст у масці на обличчі та зі зброєю в руках каже, що армія підкорятиметься лише прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Він також закликав до відставки міністра оборони Йоава Галланта.

Ізраїльські ЗМІ характеризують виступ як “заклик до заколоту”. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що військова прокуратура розпочала кримінальне розслідування.

Відео першим опублікував правий журналіст Їнон Магал. ЗМІ звернули увагу, що у соцмережах його перепостив син прем'єр-міністра Нетаньягу.

Відео записано у формі звернення до Нетаньягу. Військовий, ім'я якого не називається, стверджує, що “100 тисяч резервістів” готові померти, щоб здобути перемогу у Cмузі Гази. Як випливає із його слів, він виступає за повний контроль Ізраїлю над анклавом.