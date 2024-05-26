Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж Євпропа, — Sky News

Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж Західні союзники України, і коштує це для РФ приблизно у 4,5 рази дешевше, пише Sky News з посиланням на аналіз консалтингової компанії Bain & Company.
США, Велика Британія та інші європейські союзники намагаються збільшити виробництво боєприпасів, але їх здатність виробляти артилерійські снаряди все ще відстає від Росії, попри сукупну економічну потужність, яка значно перевершує РФ. Це одна з причин, чому Росія має п'ятикратну перевагу в снарядах над Україною.
Військовим доводиться економити снаряди й намагатися використовувати їх максимально ефективно.
"Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", – сказав Sky News артилерист 57-ї бригади.
За оцінкою Bain & Company, цього року російські заводи, за прогнозами, вироблять або відновлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів у порівнянні із загальним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США. .
Середня вартість виробництва 155-міліметрового снаряда, які випускають у країнах НАТО, становить близько $4000 за одиницю, тоді як заявлена собівартість російського виробництва – близько $1000 за 152-міліметровий снаряд, який використовує російська армія.
Україна досі не вистачає боєприпасів. Через дефіцит снарядів, навіть під час навчання військові, які проходять навчання у Великій Британії, змушені вдавати, ніби стріляють із протитанкових гранатометів ракетами N-LAW, пише Sky News.
Фабрика Thales у Белфасті, де збирають ці ракети, працює лише чотири дні на тиждень з 7:00 до 16:00, хоча планувалося, що графік роботи буде збільшено.
Thales також виробляє тут свою власну зброю, зокрема, Starstreak, ракету "земля-повітря" малої дальності, яка може знищувати літаки, і легку багатоцільову ракету (LMM). Обидві ці системи також використовуються в Україні.
Попри короткий робочий день, Thales Belfast змогла збільшити виробничі потужності N-LAW удвічі.
Директор фабрики Філіп МакБрайд сказав, що це не межа, але потрібне замовлення від міністерства оборони Британії.
"Чим раніше надійде замовлення, тим швидше ми зможемо наростити виробництво", — зазначив він.
- Підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО. Йдеться про 60-мм мінометні міни.
- Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 році складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може виробляти більше зброї, ніж має на це власні кошти. Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння у країні іноземним коштом.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
- 70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів спрямували саме на контрактування у них.