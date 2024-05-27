​Прем'єрка Італії вважає "контрпродуктивними" удари по території Росії західною зброєю

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти того, щоб Україна завдавала ударів західною зброєю по територіх Росії.

Про це повідомляє La Rebubblica.

Зазначається, що таку заяву Мелоні зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга. В інтерв'ю The Economist він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування їхньої зброї по цілях на російській території,

Мелоні назвала таку позицію "контрпродуктивною". Вона також не погодилася з його ствердженням, що "Європа стоїть на порозі розширення війни".

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав... Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", – сказала Мелоні. При цьому вона наголосила, що НАТО має залишатися "стійким" і "не поступатися" Росії.

Мелоні також наголосила, що за останні місяці було багато заяв, які видалися їй "сумнівними", зокрема – від президента Франції Еммануеля Макрона - про західні війська в Україні.

Раніше інші італійські урядовці також виступили проти використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ. Так, іце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що "Італія ні з ким не воює", і якщо допомогти Україні у військовому плані, було правильним рішенням, то про зняття заборони Києву (наносити удари західноюзброєю-авт.) мови бути не може.

За його словами, також він проти відправлення "навіть одного солдата" воювати в Україні. "Ми хочемо миру, а не передпокою третьої світової війни", – додав Сальвіні.

Такої ж думки притримується міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.