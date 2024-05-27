Влада Орловської області Росії заявляє, що дрони атакували паливозаправну станцію в місті Лівні.
Про це повідомив губернатор області Андрій Кличков.
"Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА", – написав він у Telegram.
Кличков також додав, що на місці події є загиблий і троє поранених.
За даними Telegram-каналу ASTRA, пошкоджено дві станції: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.
- Упродовж останніх місяців почастішали атаки безпілотників на нафтопереробні заводи та паливну інфраструктуру РФ.
- Київ підтвердив причетність до частини з них. Ці удари, ймовірно, є частиною спроби зменшити постачання палива російським військовим, а також могли б скоротити доходи від експорту, які Москва використовує для фінансування війни.
17 травня відбулася одна з наймасштабніших атак українськими дронами-камікадзе з початку війни.Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії".