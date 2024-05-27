Влада повідомляє про одного загиблого та трьох постраждалих.

Влада Орловської області Росії заявляє, що дрони атакували паливозаправну станцію в місті Лівні.

Про це повідомив губернатор області Андрій Кличков.

"Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА", – написав він у Telegram.

Кличков також додав, що на місці події є загиблий і троє поранених.

За даними Telegram-каналу ASTRA, пошкоджено дві станції: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ. Обидві знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.