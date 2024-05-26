Головне за неділю, 26 травня: наслідки удару по гіпермаркету в Харкові, загиблі мирні мешканці на Донеччині

Бойові дії на Харківщині, 83 боєзіткнення з початку доби, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 823-й день повномасштабної війни.

Унаслідок вчорашнього обстрілу росіянами гіпермаркету “Епіцентр” у Харкові загинуло 16 осіб, серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мама.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. “Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів”, ‒ зазначив він.

Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких ‒ за допомогою ДНК-тестів. Вісім людей вважаються зниклими безвісти. Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів.

“Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів”, ‒ сказав очільник ОВА.

Росія вдарила по гіпермаркету двома авіаційними бомбами КАБ, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки. Травмовано майже 70 осіб.

Станом на 19.00 26 травня кількість бойових зіткнень від початку доби на усіх напрямках зросла до 83, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування заявило, що російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону. Майже удвічі впродовж дня зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському.

На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби поліпшити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 травня – в новині.

У неділю, 26 травня, ворожі війська обстріляли Богуславку Харківської області. Унаслідок удару загинула жінка, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району. Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років", — повідомив глава ОВА.

26 травня російські окупанти вбили трьох і поранили двох жителів Донеччини.

Росіяни обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка.

Крім того, під ворожий вогонь укотре потрапив Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Була поранена і 54-річна жителька. Їй надали медичну допомогу.

За попередніми даними, обидва населені пункти ворог обстріляв із артилерії.

Також війська РФ завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання загинув 46-річний житель, 66-річний чоловік отримав поранення.

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у Саміті миру, передає Reuters із посиланням на офіційного представника країни.

Щоправда, наразі невідомо, хто саме приїде до Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів сказав, що президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін "поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру".

Зеленський повідомив що наразі понад 80 країн підтвердили свою участь. Швейцарська сторона повідомляла раніше про 160 запрошень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!