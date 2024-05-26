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Зеленський: "Важливо, щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів"

"Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення", - вважає Президент України.

Зеленський: "Важливо, щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Після останнього російського удару багато лідерів світу засудили цей терор, але важливо, аби це засудження призвело до конкретних кроків.

Таку думку озвучив у вечірньому відеозверненні 26 травня Президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що "ми бачимо кожну точку концентрації російських військ" і "знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків". 

"Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - підкреслив Президент.

Зеленський додав, що українська сторона буде працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. "Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті", - сказав глава держави.

  • У Харкові 25 травня окупанти поцілили двома КАБами по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Загинуло майже два десятки людей.
  • Тим часом серед союзників України немає одностайного рішення, аби надати Києву дозвіл бити їхньою зброєю по військових цілях на території РФ. Зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц виступає проти цього, а Швеція висловилася за.
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