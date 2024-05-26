Генштаб ЗСУ: упродовж дня майже вдвічі зросла активність росіян на Куп’янському напрямку

На Куп’янському продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня.

Станом на 19.00 26 травня кількість бойових зіткнень від початку доби на усіх напрямках зросла до 83.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Командування заявило, що російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону. Майже у два рази протягом дня зросла активність ворога на Куп’янському напрямку. Не спадає вона і на Покровському.

На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби.

На Куп’янському продовжуються шість бойових зіткнень із 21 з початку дня. Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки і Шийківки.

На Лиманському триває бій у районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському наразі відбулося вже 31 бойове зіткнення. Противник за підтримки авіації спрямовує основні зусилля в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. Також завдав три авіаудари біля Скучного та Новоселівки Першої.

Росіяни продовжують бити керованими авіабомбами та некерованими авіаракетами на Времівському напрямку, біля Старомайорського, Урожайного і Ольгівського. Кількість боєзіткнень не змінилася.