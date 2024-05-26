У Києві авто патрульних потрапило у ДТП

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

Про це повідомили у столичній поліції.

Аварія сталася на вулиці Героїв полку Азов за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.

Медики ушпиталили потерпілих. Деталі дорожньо-транспортної події зʼясовують слідчі.