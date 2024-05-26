У Києві авто патрульних потрапило у ДТП

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.
Про це повідомили у столичній поліції.
Аварія сталася на вулиці Героїв полку Азов за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.
Медики ушпиталили потерпілих. Деталі дорожньо-транспортної події зʼясовують слідчі.
- 11 травня на обʼїзній дорозі Вінниці сталася аварія за участі трьох автомобілів, внаслідок якої загинули троє поліцейських. Вони проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади і під час ДТП поверталися з навчання.