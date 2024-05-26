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ЗСУ відбили загрозу прориву РФ на Харківському напрямку, — ОСУВ "Хортиця"

Російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ на ділянці Стрелеча - Глибоке.

ЗСУ відбили загрозу прориву РФ на Харківському напрямку, — ОСУВ "Хортиця"
Фото: 117 Окрема механізована бригада

У неділю, 26 травня, російська армі намагалася прорвати оборону ЗСУ на ділянці  Стрелеча - Глибоке на Харківському напрямку. Сили оборони відбили загрозу прориву ворога.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише РБК "Україна".

"На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрелеча – Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій, на напрямку наступ був зупинений. Наразі ведеться системна робота, щоб вибити противника з зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі", - розповів він.

За словами речника, ворог мав певний успіх в районі Вовчанська, де намагається штурмувати піхотними підрозділами і в напрямку Стрелеча - Глибоке.

"Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", - додав  Волошин.

Завдяки діям ЗСУ, російські війська застрягли на дорозі в Липцях і "пов’язли повністю у Вовчанську", звідки Сили оборони їх витісняють.

У Генштабі зазначали, що Сили оборони відбили спробу прориву росармії на Харківському напрямку. Там ефективно взаємодіють артилерія та піхота ЗСУ. 

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