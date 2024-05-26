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На Дніпропетровщині на одній з підстанцій знайшли вибухівку, — Міненерго

Вибухівку знешкодили.

На Дніпропетровщині на одній з підстанцій знайшли вибухівку, — Міненерго
вибух
Фото: Міненерго

У Дніпропетровській області на одній із підстанцій виявили вибуховий пристрій.

Про це повідомили у Міненерго.

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", — ідеться у повідомленні.

Також, у Хмельницькій області після ракетної атаки було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. 

Через пошкодження газорозподільних мереж було припинено газопостачання для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 абонентів – у Харківській.

На Сумщині поряд з однією з газорозподільних станцій було влучання ворожого снаряда. Без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.

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