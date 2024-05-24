У Нікополі на Дніпропетровщині від російських атак постраждали три людини

У всіх мінно-вибухові травми та осколкові ураження.

24 травня через ворожі атаки у Нікополі троє людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У всіх мінно-вибухові травми та осколкові ураження. 24-річний чоловік й 37-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 52 років, лікуватиметься вдома", - повідомив очільник області.

Протягом дня росіяни продовжували бити по місту артилерією, використали і дрон-камікадзе. Через удар пошкоджений приватний будинок. Там перебувала жінка, але вона уціліла.