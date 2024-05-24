Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення

"Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - вважає міністр закордонних справ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував появу інформації про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення.

"Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну", - йдеться у дописі Кулеби в соцмережі Х.

Глава МЗС зазначив, що Путін не має жодного бажання припинити агресію і "лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну".

Кулеба наголосив, що саме тому так важливо, щоб на саміті "були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу".

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - вважає міністр.