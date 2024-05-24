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Генштаб ЗСУ: ворог активізувався на Краматорському напрямку

Загальна кількість бойових зіткнень станом на 16.00 24 травня сягнула 73.

Генштаб ЗСУ: ворог активізувався на Краматорському напрямку
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж 24 травня російські окупанти значно активізувалися на Краматорському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 16.00 загальна кількість бойових зіткнень сягнула 73. 

На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в бік Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. Загальна кількість боїв на напрямку становить 11.

На Куп’янському ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але водночас агресор втрачає багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату «Гіацинт». Триває шість бойових зіткнень.

На Лиманському окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.

На Сіверському російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.

Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.

На Покровському відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже налічили 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було задіяно вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.

На Курахівському кількість бойових зіткнень не змінилася. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне й Костянтинівка.

На Придніпровському п’ять боєзіткнень. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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