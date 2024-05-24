Держкіно закликає міжнародну спільноту припинити будь-яку співпрацю з Росією

Державне агентство України з питань кіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з Росією.

“Російські посередники, які маскують російське походження, досі присутні на українському кіноринку, відстоюють інтереси країн-агресорів, що призводить до наповнення державного бюджету російської федерації та, відповідно, фінансування тероризму, вчиненого відносно нашої держави. Це питання національної безпеки України. Державне агентство України з питань кіно закликає міжнародну та українську спільноту припинити будь-яку співпрацю з російськими та афілійованими компаніями”, – йдеться у повідомленні.

Держкіно просить міжнародних дистриб'юторів та продюсерів напряму співпрацювати з українськими компаніями.