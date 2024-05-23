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У Києві до Дня Героїв презентували фільм про військовий гумор "Нам своє робить"

У фільмі знялися бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота. 

У Києві до Дня Героїв презентували фільм про військовий гумор "Нам своє робить"
Постер фільму "Нам своє робить"

До Дня Героїв столичному кінотеатрі "Жовтень" презентували фільм "Нам своє робить", продюсером якого є ветеран Сергій Малярчук. Стрічка розповідає про те, як гумор на війні підтримує стійкість та впертість захисників і захисниць через чотири теми жартів: воєнний побут, "паперова" армія, бойові курйози та тварини на війні.

У фільмі знялися бійці з 17-ї окремої танкової бригади, медичної служби Інтернаціонального легіону, Групи Тора та Групи Молота. 

Проєкт реалізувала студія DocNoteFilms за участі об’єднання Вавилон'13, завдяки конкурсу з фінансування ветеранського бізнесу "Варто", який проводить Український ветеранський фонд.

Презентація фільму &quot;Нам своє робить&quot;
Презентація фільму "Нам своє робить"

Наприкінці 2023 року знімальна команда проїхала тисячі кілометрів, питаючи військових: чи можна жартувати на війні? 

"Ми знімаємо війну з 2014-го. Тоді, особливо в умовах маневреної війни з купою проблем та невідомості, ми побачили в усіх українцях на фронті одну спільну рису – гумор. Це міг бути окоп в Пісках перед вивіскою “Донецьк” або блокпост на межі областей: влучно жартували і там, і там. За роки війни жарти не раз допомагали навіть нам у складних фронтових ситуаціях", – розповів режисер фільму Костянтин Кляцкін.

За словами продюсера фільму, ветерана Сергія Малярчука, важливо зараз підтримувати ветеранів, бо без військових культури в Україні не було б. Він є одним із переможців конкурсної програми "Варто" від Українського ветеранського фонду. Завдяки отриманому фінансуванню йому і вдалось реалізувати створення кінострічки "Нам своє робить".

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