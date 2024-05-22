Букерівську премію вперше отримала авторка з Німеччини

Переможцем британської Міжнародної Букерівської премії-2024 став роман “Кайрос” німецької авторки Єнні Ерпенбек у перекладі Міхаеля Гофманна.

Про це йдеться на сайті премії.

Переможця оголосила голова журі Елеонора Вахтель.

Премія у розмірі 50 000 фунтів стерлінгів порівну розподіляється між Ерпенбек і Хофманом. Ерпенбек стала першою німецькою письменницею, яка отримала нагороду, а Хофманн першим перекладачем-чоловіком, який переміг.

“Кайрос” (Кайрос ‒ давньогрецький бог часу, миті зміни, шансу) розповідає про руйнівний роман між молодою жінкою та літнім чоловіком у Східному Берліні 1980-х років. “Роздумуючи про надію та розчарування, “Кайрос” ставить складні питання про свободу, вірність, кохання та владу”, ‒ зазначили організатори премії.

Вахтель називає роман “мультифактурним описом болісної любовної історії, переплетенням особистих і національних трансформацій”.

“Як Східна Німеччина, книга починається з оптимізму та довіри, а потім все закінчується погано. Егоцентризм закоханих, їхнє занурення в руйнівний вир, пов’язане із ширшою історією Східної Німеччини в цей період, часто зустрічаючи історію під дивними кутами”, ‒ зазначила вона.

За словами очільниці журі, переклад Гофманна зберіг “красномовність і ексцентричність” творів Ерпенбек.

Фото: EPA/UPG Німецька авторка Єнні Ерпенбек і перекладач Міхаель Гофманн

У 2023 році Букерівську премію отримав болгарський письменник Ґеоргі Ґосподинов за роман “Time Shelter” (Прихисток часу), який переклала англійською мовою Енджела Родел.

Більше про Єнні Ерпенбек

Німецька письменниця і оперна режисерка Єнні Ерпенбек народилася 12 березня 1967 в східному Берліні в письменницькій родині. Вона є дочкою фізика, філософа та письменника Джона Ерпенбека та перекладачки з арабської мови Доріс Кіліас. Дідусь і бабуся Ерпенбек по батькові ‒ письменники Фріц Ерпенбек і Гедда Ціннер.

З 1988 по 1990 рік Ерпенбек вивчала театральне мистецтво в Берлінському університеті Гумбольдта. У 1990 році почала вчитися на режисера музичного театру.

Вона займалася постановками опери і співпрацювала з оперними театрами у Німеччині та Австрії.

У 1990-х Ерпенбек розпочала письменницьку кар’єру на додаток до режисури. Вона є автором оповідної прози та п’єс. Її дебютом стала повість “Стара дитина”, видана у 1999 році.

Твори Ерпенбек перекладено данською, англійською, французькою, грецькою, голландською, шведською, словенською, іспанською, угорською, японською, корейською, литовською, норвезькою, польською, португальською, румунською, арабською, естонською, турецькою та фінською мовами, а також івритом.

У 2015 році німкеня отримала Незалежну премію зарубіжної літератури за роман “Кінець днів”.