Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ГоловнаКультура

Букерівську премію вперше отримала авторка з Німеччини

Письменниця Єнні Ерпенбек розділила винагороду з перекладачем Міхаелем Гофманном.

Букерівську премію вперше отримала авторка з Німеччини
Німецька авторка Єнні Ерпенбек отримала Букерівську премію-2024
Фото: EPA/UPG

Переможцем британської Міжнародної Букерівської премії-2024 став роман “Кайрос” німецької авторки Єнні Ерпенбек у перекладі Міхаеля Гофманна. 

Про це йдеться на сайті премії.

Переможця оголосила голова журі Елеонора Вахтель.

Премія у розмірі 50 000 фунтів стерлінгів порівну розподіляється між Ерпенбек і Хофманом. Ерпенбек стала першою німецькою письменницею, яка отримала нагороду, а Хофманн першим перекладачем-чоловіком, який переміг.

“Кайрос” (Кайрос ‒ давньогрецький бог часу, миті зміни, шансу) розповідає про руйнівний роман між молодою жінкою та літнім чоловіком у Східному Берліні 1980-х років. “Роздумуючи про надію та розчарування, “Кайрос” ставить складні питання про свободу, вірність, кохання та владу”, ‒ зазначили організатори премії.

Вахтель називає роман “мультифактурним описом болісної любовної історії, переплетенням особистих і національних трансформацій”.

“Як Східна Німеччина, книга починається з оптимізму та довіри, а потім все закінчується погано. Егоцентризм закоханих, їхнє занурення в руйнівний вир, пов’язане із ширшою історією Східної Німеччини в цей період, часто зустрічаючи історію під дивними кутами”, ‒ зазначила вона.

За словами очільниці журі, переклад Гофманна зберіг “красномовність і ексцентричність” творів Ерпенбек.

Німецька авторка Єнні Ерпенбек і перекладач Міхаель Гофманн
Фото: EPA/UPG
Німецька авторка Єнні Ерпенбек і перекладач Міхаель Гофманн

У 2023 році Букерівську премію отримав болгарський письменник Ґеоргі Ґосподинов за роман “Time Shelter” (Прихисток часу), який переклала англійською мовою Енджела Родел.

Більше про Єнні Ерпенбек

Німецька письменниця і оперна режисерка Єнні Ерпенбек народилася 12 березня 1967 в східному Берліні в письменницькій родині. Вона є дочкою фізика, філософа та письменника Джона Ерпенбека та перекладачки з арабської мови Доріс Кіліас. Дідусь і бабуся Ерпенбек по батькові ‒ письменники Фріц Ерпенбек і Гедда Ціннер.

З 1988 по 1990 рік Ерпенбек вивчала театральне мистецтво в Берлінському університеті Гумбольдта. У 1990 році почала вчитися на режисера музичного театру.

Вона займалася постановками опери і співпрацювала з оперними театрами у Німеччині та Австрії.

У 1990-х Ерпенбек розпочала письменницьку кар’єру на додаток до режисури. Вона є автором оповідної прози та п’єс. Її дебютом стала повість “Стара дитина”, видана у 1999 році.

Твори Ерпенбек перекладено данською, англійською, французькою, грецькою, голландською, шведською, словенською, іспанською, угорською, японською, корейською, литовською, норвезькою, польською, португальською, румунською, арабською, естонською, турецькою та фінською мовами, а також івритом.

У 2015 році німкеня отримала Незалежну премію зарубіжної літератури за роман “Кінець днів”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies