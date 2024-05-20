Ніно Харатішвілі: «Усе змінюється завдяки Україні. Для світу ми вже не сіра територія, де розмовляють російською і п’ють водку»

А ще Харатішвілі відвідує Грузію та бере активну участь у подіях, які привертають увагу до грузинської культури та міжнародної політики — від літературних читань до політичних акцій. В інтерв’ю вона розповідає про нинішні протести в Грузії, про необхідність говорити зі світом не через Росію і про важливість історії без купюр.

Письменниця Ніно Харатішвілі живе в Берліні й пише німецькою мовою. Її п’єси ставлять у провідних німецьких театрах, а романи перекладають у всьому світі. Один з найвідоміших — «Восьме життя (Для Брільки)» (2014) — торік вийшов українською у видавництві «Комора» в перекладі Роксоляни Свято. Він розказує історію кількох поколінь грузинської родини на тлі історії Грузії, СРСР і Західної Європи ХХ століття.

Нинішні події у Грузії порівнюють з українським Майданом 2013 року. Мовляв, це початок чогось нового — чогось, що може стати початком шляху геть від російського впливу.

Сподіваюся, це не початок нового, а кінець старого. Щоб уся ця кров, red struggle, відійшла в минуле разом з війнами й боротьбою за незалежність. Бо саме там закорінене все те, що коїться зараз.

Стати на коліна перед російським батьком і знову опинитися в рабстві… Неможливо про таке навіть думати.

Фото: pap.pl/DAVID MDZINARISHVILI Протести в Грузії

Як бачите ситуацію ви, грузинська письменниця, яка довго живе в Німеччині, але часто відвідує Грузію та слідкує за ситуацією і зсередини?

До певного моменту влада декларувала прозахідність і проєвропейськість, уникаючи прямих виступів за Росію — так само, як ніколи прямо не виступала на боці України. Від 2019-го це почало змінюватися, і переломним моментом стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, коли влада змушена була зняти маски, виступивши проти санкцій. Далі почали застосовувати силу під час масових протестів, які регулярно відбувалися через зближення з російською політикою. А тепер додалася ще й промова олігарха, подібна до того, що каже Лукашенко.

Зараз дії тих, хто при владі, досить однозначні, і так не може тривати довго. Для мене це величезне занепокоєння та великий біль: скільки себе пам’ятаю, понад тридцять років постійно відбувалися демонстрації, боротьба. Безліч людського часу й енергії в це вкладено. Зрештою, за це віддавали життя. І зараз вони це руйнують.

Проблема в тому, що в Грузії немає по-справжньому сильної опозиції. Тож заплановані на жовтень вибори мало що змінять. І це лякає. Уряд зайшов задалеко, аж так, що в це складно повірити.

Але я намагаюся мислити позитивно. Молодь, молодші покоління, народжені в час незалежності, вони відкриті, орієнтовані на захід і вже не знають того рабства, усіх тих структур, уже поза тим. Тож надія є.

В інтерв’ю німецькому медіа ви розповіли, як недавно в Тбілісі зайшли по капучино і виявилося, що в тій кав’ярні можна зробити замовлення лише російською — це маленький бізнес, орієнтований на новоприбулих росіян.

Насправді це складна і дивна ситуація, і нормальна людина не може цим не перейматися. Я завжди любила російську як мову літератури. Але з певного моменту вона стала для мене дуже політичною. Історія з капучино дуже напружена саме через складний контекст. Певної миті в моїй голові почало таке коїтися, що я сказала сама собі: просто візьми цей напій.

Це таке відчуття крихкості, коли дуже буденна ситуація перетворюється на політичну. Втрачається ґрунт під ногами. У Грузії це може статися безліч разів на день — на вулиці під час прогулянки, у кав’ярнях.

Якби ж знаття, що новоприбулі росіяни — жертви режиму чи опозиціонери. Але ж ні, це переважно звичайнісінькі люди, часто фрилансери, які заробляють гроші в Росії. Вони мають спільноти, не контактують з місцевими, тож незрозуміло, хто вони — туристи, приїхали до Грузії в очікуванні кращих часів або ж…? Ну і, звісно, економічні фактори: джентрифікація, зростання цін на оренду житла. Цим мала б зайнятися держава, але ж ви бачите, що відбувається: уряд сам проросійський.

Очевидно, ви добре знаєте російську мову, як і я. Просто так склалося.

Моє покоління останнє, що мусило вивчати російську. І так, у 1990-ті в нас було багато фільмів і книжок російською мовою; зараз це змінилося. Молодші її переважно не знають, дехто все ще вчить, але їм цікавіші англійська й інші європейські мови.

Не думаю, що це погано — знати мову сусідньої країни. Це велика мова. Але, звісно ж, з огляду на історію та політичний контекст зараз для нас це набуло зовсім інакшого значення.

Наприклад, зарозумілість туристів з РФ — я знаю багато таких історій, коли вони одразу ж заговорюють до тебе російською. Це колоніалізм; і це дратує, бо, може, вони спершу запитали б. Ми взагалі-то вже не в Радянському Союзі, тож нормально не розуміти російської в Грузії. Але вони очікують, що все має бути саме так. І це впливає на твоє ставлення до цієї мови.

Я завжди вважала, що треба розділяти мову й культуру і так далі. Але в останні роки моє ставлення змінилося. Це політизувалося, без варіантів.

Фото: georgia.tr Ніно Харатішвілі на Франкфуртському книжковому ярмарку

Ми також багато говоримо про серпень 2008 року, коли Росія вторглася в Грузію, як про ту точку неповернення, яка мала б стати сигналом для Заходу про майбутні події.

Чи було це точкою неповернення? З перспективи Заходу, на жаль, ні. Для нас, для вас, для грузинів, для українців — можливо, тому що ми розуміли все це ще з 1990-х. Точніше завжди. А до того ще була Чечня, звісно ж. Далі Крим. Але це ігнорували й не сприймали як тенденцію.

2008-й виявився несподіванкою. Я була тоді в Грузії і добре пам’ятаю цей загальний шок. Серпень, час відпусток, час Олімпійських ігор. Щодо Криму у 2014-му — я пам’ятаю це сприйняття, зовсім інше. У Німеччині це добре усвідомлювали, знали, що відбувається, але для них це не звучало як загроза. Просто собі східноєвропейські питання. Зараз же це перетворилося на метафору світової війни.

Одна з причин — географічна близькість: коли російські танки підійшли до Києва. Ось Німеччина, поряд Польща, а ось Україна. Бо Грузія, Чечня і так далі — начебто Європа, але так далеко. Отака західна перспектива, на жаль. Тоді як для нас у цьому не було нічого несподіваного. Ми завжди знали, з чим маємо справу.

Як загалом говорять про історію в Грузії? Для себе і також для закордону?

Після десяти років у Німеччині я усвідомила, що дізналася досить багато про фашизм і націонал-соціалізм і набагато менше в цьому сенсі знаю про Грузію. Так звані пострадянські та східноєвропейські країни не мали можливості такого самоаналізу, до якого свого часу примусили Німеччину. Отже, є багато питань, багато білих плям і в підсумку багато проблем. Це недогляд західного світу, але також і нас самих.

У Грузії ніхто не хоче говорити про себе як про співучасників. Я зростала поміж історій про депортованих предків, про репресованих до ГУЛАГу і так далі. Поміж історій жертв. Одного дня я запитала свою бабусю: не може ж бути, щоб ці «чорні чоловіки», як їх називали, у чорних плащах, які ночами стукали у двері й арештовували нас, вони ж не могли всі бути росіянами? Очевидно, серед енкаведистів були й грузини? Але про це ніколи не говорилося. Шкільна історія багато розповідає про середньовіччя, коли Грузія була величною державою; а СРСР — це лише один розділ.

Це велике провалля з усіх сторін, і Захід ніколи не приділяв цьому уваги. Зараз усе змінюється, зокрема завдяки Україні. Люди ставлять питання, і світ усвідомлює, що ми не єдина Східна Європа — сіра російська територія, де всі розмовляють російською і п’ють водку.

Німеччина сусідить із Францією, з Нідерландами, Польщею, і, звісно ж, про ці країни тут знають більше. Увага завжди зосереджувалася на Заході, а не на Сході, і ми належно не розповідали своїх історій. Не тільки комусь, але самим собі.

Я небагато знаю про Україну, але у Грузії це завжди було непростим викликом. Певною мірою це зрозуміло: протягом цих тридцяти з гаком років люди виживали, фізично. Коли ти всередині країни, де можна пробувати це аналізувати, і думаєш про заробляння грошей, то сидіти й читати історичні книжки виглядає як лакшері.

Роблячи дослідження для свого роману, я знайшла лише дві книжки грузинською. Нічого, просто нічого не було про той час; маю на увазі нонфікшн. Тож я читала здебільшого німецькою та російською. І це велика прірва: ми не розповідали своєї історії, а вони не слухали.

Якщо розібратися, то й я, українка, знаю про Грузію переважно стереотипні речі.

Так, це теж питання. 70 років ми комунікували через Росію, як і всі східноєвропейські країни та радянські республіки. Це була дуже російськоцентрична комунікація, через фільми, книжки тощо. Москвоцентрична. Хоча прямі зв’язки між Києвом та Тбілісі були, звісно ж.

З цього погляду нова концепція, де Україна та Грузія належать до єдиного Чорноморського простору, видається дуже цікавою.

Фото: chytomo

Роман «Восьме життя (для Брільки)» писався німецькою мовою для Німеччини. Ця необхідність розповісти про історію Грузії ХХ століття фактично з нуля вплинула на зміст твору?

Від початку це було дуже особистим: я мала дуже багато питань, відчуття нестачі інформації та недостатнього знання власної історії. Але не було цілей чи місії; я не знала, чи хтось тут читатиме книжку про невідому країну. Тож про сприйняття читачами або критикою аж так не йшлося, бо вплинути на це я не могла.

Перед початком роботи я постановила: історію довжиною в століття треба розказувати із сучасної перспективи. Так відпала претензія на історизм, попри документальну основу твору. Оскільки це інтерпретація, то, звісно ж, художня проза. А персонажі — вигадані люди.

Я не хотіла створювати ілюзію достовірності. Намагалася бути якомога чеснішою. І прагнула якомога більше розповісти про помилки. Адже найпростіше сказати: ось погані росіяни, а ось грузини-жертви. Звісно, було багато жертв і режим був жахливим. Але поряд із тим у Грузії було багато місцевих колаборантів і тих, хто мав із цього вигоду. Багато хто досі пишається Сталіним: неважливо, що він психопат і масовий убивця, який знищив мільйони людей, у тому числі й грузинів; їм важливо, що він керував Росією, очолив пів світу. Мені важливо було писати про таких, як, наприклад, Костя Аланія — персонаж мого роману, який вірив у радянську ідеологію і брав участь у створенні системи. Бо КДБ — це інтернаціональний конструкт, побудований не лише росіянами, але й грузинами, вірменами, українцями та іншими. Без усього цього, так само, як і без Росії, неможливо розповідати історії про Грузію.

Але все вдалося, і роман має неабиякий успіх у світі. Його читають, перекладають, відзначають преміями. Про нього говорять.

Звісно, приємно, що цю книжку читають, опісля хтось навіть мандрує до Грузії. Як на мене, немає значення, хто і як створює інтерес — хтось подорожує, цікавлячись історією, хтось по їжу і вино, когось цікавить природа. Неважливо. Це добре, бо збільшує поінформованість. Так потроху розвіюється стереотип про Схід.

Я це відчуваю, тому що майже все життя живу тут, у Німеччині. Зараз тут уже знають, що Грузія — незалежна країна і не частина Росії. І вже не питають, де вона, та Грузія. Не через мою книжку, звісно ж. Просто ситуація змінюється, і культура в цьому допомагає — через музику, живопис, кіно. Література здатна підтримати це пірнання в іншу культуру.

Це не означає зростання експертності з Грузії. Але це й не потрібно, неможливо знати все про всі країни. Утім люди стають чутливішими. І ця чутливість — це те, чого ми потребуємо з огляду на поточну політичну ситуацію.

Серія інтерв’ю «Без Росії» створена в рамках Стипендійної програми Українського ПЕН.