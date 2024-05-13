Письменниця отримає премію 2 липня, у день народження Германа Гессе.

Українська письменниця Софія Андрухович отримала літературну премію імені Гессе, таким чином журі оцінило лінгвістично сильну панораму України ХХ століття, створену нею.

Про це повідомляє DW.

“Українська письменниця Софія Андрухович та її перекладачі Александер Кратохвіл (Alexander Kratochvil) та Марія Вайсенбек (Maria Weissenböck) удостоєні Міжнародної премії імені Германа Гессе 2024 року за роман "Амадока", - йдеться у повідомленні.

Журі зазначає, що у своєму романі письменниця відображає "травматичні етапи історії, які сформували колективну пам'ять українців: війна на сході України, Голокост та сталінізм".

В свою чергу, команда перекладачів майстерно передала німецькою різні мовні регістри.

Софія Андрухович отримає премію в 20 тис. євро 2 липня - у день народження Германа Гессе.