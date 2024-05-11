Нідерланди дискваліфікували з Євробачення через скаргу учасниці знімальної групи

Нідерландський виконавець Юст Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Про це йдеться на сайті заходу.

Шведська поліція розслідує скаргу жінки-учасниці знімальної групи щодо інциденту після виступу Кляйна у півфіналі ввечері в четвер.

“Поки триває розслідування, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у Конкурсі”, ‒ йдеться у заяві.

Організатори уточнюють, що всупереч деяким повідомленням ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації.

“Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. На тлі цього поведінка Юста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил Конкурсу”, ‒ додали вони.