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Нідерланди дискваліфікували з Євробачення через скаргу учасниці знімальної групи

Триває розслідування.

Нідерланди дискваліфікували з Євробачення через скаргу учасниці знімальної групи
Юст Кляйн на Євробаченні-2024
Фото: EPA/UPG

Нідерландський виконавець Юст Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Про це йдеться на сайті заходу.

Шведська поліція розслідує скаргу жінки-учасниці знімальної групи щодо інциденту після виступу Кляйна у півфіналі ввечері в четвер. 

“Поки триває розслідування, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у Конкурсі”, ‒ йдеться у заяві.

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Організатори уточнюють, що всупереч деяким повідомленням ЗМІ та спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації.

“Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу Конкурсу. На тлі цього поведінка Юста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил Конкурсу”, ‒ додали вони.

  • Гранд-фінал Євробачення відбудеться сьогодні з 25 піснями-учасниками. Він визначить нового власника "Кришталевого мікрофона" і країну-господарку конкурсу у 2025 році. 
  • Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після успішного виступу у першому півфіналі витягли на жеребкуванні "Вибір продюсера" – їхній порядковий номер у фіналі визначатимуть організатори залежно від динаміки шоу, це цьогорічне нововведення.
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