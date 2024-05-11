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Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення

Юст Кляйн відсторонений від репетицій до подальших повідомлень через неназваний інцидент.

Нідерландам загрожує дискваліфікація з Євробачення
Юст Кляйн на Євробаченні-2024
Фото: EPA/UPG

Європейська мовна спілка оприлюднила заяву щодо відсторонення представника Нідерландів на Євробаченні-2024 Юста Кляйна від усіх репетиційних заходів до подальшого повідомлення.

Як пише EurovisionWorld, причиною такого рішення став неназваний "інцидент", який трапився після участі співака у п'ятничній репетиції "параду прапорів". Шведський мовник SVT стверджує, що у виконавця стався фізичний конфлікт з кимось із технічної бригади конкурсу, і йому загрожує дискваліфікація.

Кляйн не виступав під час вечірнього концерту для національних журі, після якого вони мають виставити свої бали. Організатори повідомили, що в разі, якщо співака допустять до фіналу, його оцінюватимуть за записом півфінального номера. 

У Гранд-фіналі в суботу Нідерланди мали виступати під порядковим номером 5. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil вийдуть на сцену другими.

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