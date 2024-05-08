Пропалестинські протестувальники зайняли одну з локацій Амстердамського університету

Сьогодні кілька приміщень навчального закладу будуть закриті через блокування.

Пропалестинські протестувальники зайняли вночі одну з локацій Амстердамського університету (UvA).

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Це сталося через день після зіткнень студентів і поліції в столиці Нідерландів.

Навчальний заклад цього разу не просив поліцію припинити акцію протесту, на відміну від вечора понеділка, коли правоохоронці жорстко розігнали табір мітингувальників і затримали 140 осіб. Керівництво заявило, що хоче домовитися з протестувальниками, додавши, що протест завдав значної шкоди будівлям університету.

Сьогодні кілька приміщень вишу залишать закритими через блокування.

Окрім того, в університеті Утрехта, приблизно за 40 км на південь від Амстердама, місцева поліція припинила пропалестинську демонстрацію біля бібліотеки вишу.

Фото: EPA/UPG Кампус Амстердамського університету. 6 травня 2024 року