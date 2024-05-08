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Пропалестинські протестувальники зайняли одну з локацій Амстердамського університету

Сьогодні кілька приміщень навчального закладу будуть закриті через блокування.

Пропалестинські протестувальники зайняли одну з локацій Амстердамського університету
Кампус Амстердамського університету. 7 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Пропалестинські протестувальники зайняли вночі одну з локацій Амстердамського університету (UvA).

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Це сталося через день після зіткнень студентів і поліції в столиці Нідерландів.

Навчальний заклад цього разу не просив поліцію припинити акцію протесту, на відміну від вечора понеділка, коли правоохоронці жорстко розігнали табір мітингувальників і затримали 140 осіб. Керівництво заявило, що хоче домовитися з протестувальниками, додавши, що протест завдав значної шкоди будівлям університету.

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Сьогодні кілька приміщень вишу залишать закритими через блокування.

Окрім того, в університеті Утрехта, приблизно за 40 км на південь від Амстердама, місцева поліція припинила пропалестинську демонстрацію біля бібліотеки вишу.

Кампус Амстердамського університету. 6 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Кампус Амстердамського університету. 6 травня 2024 року

  • Після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
  • Чимало мітингів відбуваються в Штатах, які допомагають Ізраїлю озброєнням.
  • У грудні в США на одному протесті арештували близько 60 людей, які перешкоджали руху поблизу аеропортів.
  • На початку травня сутички на пропалестинських мітингах відбулися одразу в декількох університетах в Штатах. Наприклад, у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. У коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб. А в Каліфорнійському університеті були сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингарями.
  • На початок травня поліція США затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати. Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти "ізраїльської агресії, апартеїду" та "геноциду палестинців". Американські медіа політкоректно називають їх "пропалестинськими акціями". Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. Чому – читайте в матеріалі на LB.ua "ХАМАС у кампусах".
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