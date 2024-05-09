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Байден особисто попередив, що Ізраїль не отримає зброї, якщо почне вторгнення в Рафах

Президент США визнав, що американські бомби використовувались для вбивст цивільних.

Байден особисто попередив, що Ізраїль не отримає зброї, якщо почне вторгнення в Рафах
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в інтерв'ю CNN зробив найбільш жорстку заяву щодо Ізраїлю від початку війни на Близькому Сході. За словами господаря Білого дому, вторгнення ЦАХАЛу в місто Рафах означатиме припинення постачання американської наступальної зброї.

Про те, що Вашингтон не надаватиме Ізраїлю бомби, ще раніше розповів міністр оборони Ллойд Остін. Байден під час спілкування з журналістами визнав, що це озброєння використовувалося для атак на мирних громадян і призвело до загибелі цивільних.

Якщо армія Ізраїлю увійде в Рафах, чого наразі президент США не підтверджує, йтиметься про повну зупинку передачі близькосхідному союзнику будь-яких наступальних засобів. Проте Байден не відмовляється від зобов'язань щодо оборонної зброї.

"Ми не відступаємо від безпеки Ізраїлю. Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну на цій території", - пояснив цю вибірковість президент. 

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